Percepção sobre corrupção no Brasil aumentou no governo Bolsonaro, mostra pesquisa

247 - Para 42% dos brasileiros, a corrupção "aumentou muito" ou pelo menos "aumentou pouco" durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), indica a pesquisa “A cara da democracia”, divulgada pelo jornal O Globo.

Os números são um atestado de fracasso da bandeira anticorrupção que Bolsonaro tentava parecer defender, ao passo que tenta colar no ex-presidente Lula (PT) a pecha de corrupto.

"Nos últimos 4 anos, durante o governo Bolsonaro, a situação da corrupção no Brasil":

Aumentou muito: 32%

Aumentou pouco: 10%

Não aumentou nem diminuiu: 23%

Diminuiu um pouco: 17%

Diminuiu muito: 15%

Não sabe: 3%

Não respondeu: 1%

A pesquisa foi feita pelo Instituto da Democracia (INCT/IDDC), com 2.538 entrevistas presenciais em 201 cidades. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa reúne as universidades UFMG, Unicamp, UnB e Uerj, com financiamento de CNPq e Fapemig, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08051/2022).

