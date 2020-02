Peritos da PF também repudiam Guedes por comparar servidores a "parasitas"

247 - O presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, afirmou que o ministro Paulo Guedes foi ‘preconceituoso e equivocado’ ao comparar servidores públicos a "parasitas".

“Mesmo com a tentativa de se explicar, oportunidade em que preferiu culpar a imprensa pelo equívoco cometido por ele mesmo, o ministro mostra, por meio de ataques gratuitos, o descompasso entre ele e as obrigações do cargo que ocupa, revelando desconhecimento sobre o serviço público e desprezo pelo servidor público”, diz Camargo em nota.

Segundo a entidade, o ‘ministro desconsidera que são justamente esses servidores os responsáveis por fiscalizar o Estado e levar Justiça, segurança, saúde e educação a todos os cantos do país’. “Os servidores têm na estabilidade funcional, que não é absoluta, a garantia e a segurança necessárias para prestar um serviço de Estado e se blindar contra os interesses dos governos de ocasião”.

Antes dos peritos, delegados da Polícia Federal já haviam protestado contra a declaração de Paulo Guedes. A Associação Nacional dos Delegados da PF afirma repudiar "a estratégia sistemática de apontar os servidores públicos brasileiros como culpados dos problemas nacionais, silenciando sobre as causas verdadeiras, bem como a de difundir notícias inverídicas a respeito". Guedes "parece nutrir ódio crescente pelos agentes públicos", diz (leia mais no Brasil 247).