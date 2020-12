“Pérola do cinismo e do complexo de vira-lata”, diz Jean Wyllys sobre editorial do Estadão

Revista Fórum - Jean Wyllys, doutorando em Ciências Políticas e ex-deputado federal pelo PSOL, classificou o editorial do jornal O Estado de S.Paulo desta terça-feira (29) como “pérola do cinismo e do complexo de vira-lata” em publicação nas redes sociais.

No texto, que tem como título “Populismo e democraica na pandemia”, o jornal paulistano usa um artigo de Amy Erica Smith, professora de ciência política da Universidade Estadual de Iowa, para tecer críticas e dizer que, durante a pandemia, Jair Bolsonaro “fez o oposto do que lhe cabia fazer”. “E essa reação, mesmo com todas as limitações, é sempre um óbice aos populismos e autoritarismos”, diz o editorial.

Recorrer ao artigo de Smith - para dizer o que deveria ser óbvio para qualquer jornal com alguma honestidade intelectual em relação a Bolsonaro e seu governo - faz, deste editorial, uma pérola do cinismo e do complexo de vira-lata. December 29, 2020

O jornal age, mais uma vez, como se não existem pessoas inteligentes e com memória no país; e perde a oportunidade de fazer uma autocrítica sobre sua participação na eleição desse governo genocida que agora crítica. @Estadao é como Sergio Moro: finge não ser responsável pelo mal December 29, 2020

