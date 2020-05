Folha aponta os caminhos para o afastamento de Bolsonaro

247 - A Folha de S.Paulo publica com destaque neste domingo (24) uma espécie de mapa do caminho para o afastamento de Jair Bolsonaro da Presidência da República. O jornal lembra que o inquilino do Palácio do Planalto enfrenta acusação de interferência na Polícia Federal, pedidos de impeachment e ações eleitorais.

O Brasil vive desde o início do governo de Jair Bolsonaro uma profunda crise política e institucional, que é o prolongamento do caos em que o país mergulhou desde o golpe de 2016, quando as forças conservadoras derrubaram a presidente Dilma Rousseff, com a ajuda da Folha de S.Paulo e outros veículos da mídia corporativa.

Em reportagem dos jornalistas Bruno Lee e Gustavo Queirolo, a Folha assinala que Jair Bolsonaro enfrenta, pouco mais de 500 dias após tomar posse, a pior crise de seu governo.

A crise mais aguda, no momento, decorre da acusação de que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger sua família e seus amigos, como ele próprio declarou na reunião ministerial de 22 de abril. A acusação, lembra a reportagem, levou à abertura de uma investigação que pode culminar com o afastamento do chefe do Executivo.

Mais de 30 pedidos de impeachment já foram protocolados na Câmara dos Deputados. As mais graves acusações ressaltam o apoio de Bolsonaro a manifestações antidemocráticas, em flagrante violação da Constituição Federal, e o desleixo do governo diante da pandemia do novo coronavírus.

