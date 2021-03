Perseu Abramo promove seminário sobre propostas econômicas do PT para reconstruir e transformar o Brasil

A Fundação Perseu Abramo realiza nesta terça-feira (23), a partir das 10h, o seminário do Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas de Economia (Napp Economia) “As propostas econômicas do PT para reconstruir e transformar o Brasil”. edit

Perseu Abramo - A Fundação Perseu Abramo realiza nesta terça-feira (23), a partir das 10h, o seminário do Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas de Economia (Napp Economia) “As propostas econômicas do PT para reconstruir e transformar o Brasil”.

O evento, que será transmitido pelo perfil da Fundação Perseu Abramo no Facebook e pelo canal da instituição no Youtube, reunirá especialistas, acadêmicos e ex-ministros e terá a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira a programação:

10h Parte 1: Um novo estilo de desenvolvimento para uma nova indústria no Brasil

Apresentação: O que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil? Aloízio Mercadante, presidente da FPA, ex-ministro da Educação (2012-2014) e da Casa Civil (2014-2016).Os desafios do desenvolvimento brasileiro e o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil

Fernando Haddad, ex-ministro da Educação (2005-2012) e ex-prefeito de São Paulo (2013-2016)O conceito de desenvolvimento orientado por missões socioambientais

Guilherme Mello, professor do IE-UnicampDesenvolvimento, sustentabilidade e transição ecológica

Esther Bemerguy, ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2004-2011)Uma nova indústria para uma nova sociedade

Uallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da UFBAO papel estratégico da Petrobras e a transição energética

José Sergio Gabrielli, professor aposentado UFBA e ex-presidente Petrobras (2005-2012)Soberania Nacional e um projeto de desenvolvimento

Paulo Nogueira Batista Jr., ex-diretor do FMI (2007-2015) e ex-vice-presidente do Banco dos Brics (2015-2017)Desenvolvimento Econômico e igualdade social

Antônio Prado, ex-secretário executivo adjunto da Cepal

14h30 Parte 2: Estado e recuperação do crescimento econômico

O papel do Estado na recuperação do crescimento

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda (2006-2014)Investimentos em infraestrutura

Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento (2011-2014) e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal (2015-2016)Políticas sociais e trabalhistas Tereza Campello, professora visitante da FSP/USP e ex-ministra de Desenvolvimento Social e combate à fome (2011-2016)Indústria, estrutura produtiva e retomada do crescimento

Antônio Correa de Lacerda, prof. da FEA/PUC-SP e presidente do Cofecon

15h30 Parte 3: As reformas para mudar o Brasil

O real significado das “reformas” neoliberais e as reformas que o Brasil realmente precisa Nelson Barbosa, prof. da FGV e ex-ministro da FazendaReforma tributária justa e solidária Eduardo Fagnani, Professor colaborador da Unicamp e pesquisador do CesitReforma do sistema financeiro e democratização crédito

Rodrigo Teixeira, economista, professor do Departamento de Economia da PUC-SP.Alternativas a crise fiscal Esther Dweck, professora do IE/UFRJPolíticas para as micro e pequenas empresas Paulo Feldman, professor da FEA USP e ex-presidente do Conselho da Pequena Empresa da Fecomercio

Encerramento: O legado petista e os desafios do desenvolvimento no Brasil pós-Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Federativa do Brasil (2003-2010)

