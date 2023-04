Personal trainer é preso por agredir ex-namorada em academia de Goiânia

Apoie o 247

247 - Um personal trainer foi preso em Goiânia depois de ter sido flagrado em vídeo agredindo a ex-namorada dentro de uma academia. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram Douglas Misach dando socos e apertando o rosto da vítima, Raíssa Brandão.

A polícia informou que o agressor já havia ameaçado a vítima após o término do relacionamento alguns dias antes do episódio. De acordo com reportagem do Universa Uol, o personal abordou a mulher dentro da academia onde ambos treinavam e iniciou as agressões. O caso ocorreu em 31 de março e foi registrado em um boletim de ocorrência pela vítima.

Misach foi preso preventivamente em razão de ter histórico de crimes de violência doméstica e familiar. Raíssa relatou que o agressor já havia brigado com ela por coisas que aconteceram em 2020, antes mesmo do início do namoro. Ela afirmou ter sido vítima de duas agressões, mas que havia 14 ocorrências registradas na polícia relacionadas a Misach.

