Personalidades destacam "fracasso retumbante" de atos bolsonaristas

"Bolsonaro acabou", escreveu o youtuber Felipe Neto no Twitter edit

247 - Diante do número menor que o esperado por governistas para os atos golpistas desta terça-feira, 7 de setembro, convocados por Jair Bolsonaro, personalidades classificaram as manifestações como um "fracasso" do governo federal.

Ex-deputado federal, Jean Wyllys, por exemplo, disse que os atos foram um "fracasso retumbante". O youtuber Felipe Neto afirmou que a presença dos bolsonaristas nas ruas mostra que "Bolsonaro acabou".

Veja repercussões:

Com essa flopada histórica, não há mais dúvida:#BolsonaroAcabou — Felipe Neto (@felipeneto) September 7, 2021

Já podemos dizer que se tratou de um fracasso retumbante! O neonazismo sem a mentira não é nada; não resiste à verdade dos fatos. Sua única forma de se manter vivo é por meio da economia da mentira organizada (fake news) e da desinformação e difamação programadas e do terrorismo https://t.co/EIdpFJT8QD September 7, 2021

Bolsonaro está furioso com o ato na Esplanada dos Ministérios. Considera um fracasso de público, mas jamais admitirá. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 7, 2021

Cadê a megamanifestação? Se esse povo aí é tudo o que o Bolsonaro tem, então a guerra está perdida pra ele. Os caras gastaram uma fortuna, tiveram dois meses para preparar, foram buscar neonazistas no Brasil inteiro, botaram milhares de robôs nas redes... E é só isso? — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 7, 2021

fracasso, fracasso, fracasso afinal... Como naquela canção sofrida da grande Núbia Lafayete https://t.co/nRrfMyNv8x September 7, 2021

"fracasso", "fiasco" e "flopou" nos TTs.

e isso depois de passar horas com um sol de rachar na cabeça para defender um governo de bosta.

é hoje que os bolsonaristas botam um ovo no meio da rua — cynara menezes (@cynaramenezes) September 7, 2021

Bolsonaro segue utilizando dinheiro público para patrocinar manifestações em seu favor. O fiasco dessa mobilização demonstra o cansaço do povo com um presidente que não governa enquanto o país mergulha ainda mais numa crise econômica! Flopou...



🖌️ @crisvector pic.twitter.com/1MFY5WIbWx — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) September 7, 2021

