Pesos pesados da classe artística leem Nova Carta aos Brasileiros em vídeo; assista

Brasil de Fato - Um conjunto de 42 artistas, do quilate de Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Anitta, Milton Nascimento, Djavan, Dira Paes e Wagner Moura gravou um vídeo com a leitura da nova "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros pela Democracia". O manifesto, que pode ser assinado por qualquer cidadão, será lançado nesta quinta-feira (11), na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco.

A carta já conta com mais de 860 mil assinaturas, inclusive as de 8 candidatos à Presidência da Republica: Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Eymael.

A iniciativa do manifesto partiu de um grupo de ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O documento faz referência aos 45 anos da "Carta aos Brasileiros", de 1977, quando um movimento liderado pelo professor Goffredo da Silva Telles Junior denunciou a ilegitimidade do governo militar.

>>> Carta pela democracia tem apoio de quase 300 entidades, além de mais de 800 mil brasileiros

A carta é considerada uma resposta às ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz um trecho do documento.

Confira a lista dos artistas participantes: Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Anitta, Antonio Pitanga, Paulo Betti, Camila Pitanga, Luísa Sonza, Bruno Mazzeo, Juliette, Linn da Quebrada, Duda Beat, Seu Jorge, Marcos Palmeira, Chistiane Torloni, Fábio Assunção, Lázaro Ramos, Alinne Moraes, Milton Nascimento, Alice Wegmann, Djavan, Dan Ferreira, Rogério Flausino, Paula Lima, Daniela Mercury, Enrique Díaz, Dira Paes, Ícaro Silva, Txai Suruí, José de Abreu, Caetano Veloso, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Maria Gadu, Nando Reis, Ernesto Piccolo, Wagner Moura, Manu Gavassi, BK, Gal Costa, Antônio Fagundes, Chico Buarque e Maria Bethânia.

