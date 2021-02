Pesquisa: 58% consideram que maior acesso às armas vai aumentar violência

Pesquisa do Instituto Idea/Exame publicada nesta sexta-feira (26) indica que a maioria da população brasileira considera que a flexibilização das leis de acesso às armas de fogo propostas por Jair Bolsonaro irá aumentar ainda mais a violência no país edit

247 - Uma pesquisa do instituto Exame/Idea publicada nesta sexta-feira (26) indica que 58% da população brasileira considera que a flexibilização das leis de acesso às armas de fogo propostas por Jair Bolsonaro irá aumentar ainda mais a violência no país, enquanto 44% acredita que o porte é um direito de defesa do cidadão.

A pesquisa também indica que 59% dos entrevistados sabem dos decretos de Bolsonaro que flexibilizam o acesso às armas.

40% dos entrevistados discordam das medidas de facilitação ao porte, enquanto 27% concordam. 32% não concordam e nem discordam.

A pesquisa, que possui 95% de confiança e que consultou 1200 pessoas por telefone, em todas as regiões do país, entre os dias 11 e 25 de fevereiro, ocorre após Bolsonaro assinar quatro decretos que flexibilizam regras para compra e uso de armas no país. Uma das modificações aumenta de quatro para seis o limite de armas que o cidadão comum pode adquirir.

