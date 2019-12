Pesquisa aponta Lula como maior adversário de Bolsonaro em 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado por 1/3 da população brasileira como o líder político melhor capacitado pera enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas nas eleições presidenciais de 2022. Embora com os direitos políticos ainda cassados, Lula desponta como a grande liderança popular habilitada a derrotar o atual ocupante do Palácio do Planalto edit

247 - O ex-presidente Lula é o maior adversário político de Jair Bolsonaro, capaz de derrotá-lo nas urnas em 2022. Sondagem de opinião pública do instituto Paraná Pesquisas revela que é assim que pensam 32% dos brasileiros.

Depois do líder progressista, aparecem Ciro Gomes, com 15,6%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 11,7%, e o apresentador da Rede Globo Luciano Huck, com 8,3%.

A pesquisa entrevistou por telefone 2.222 pessoas, entre os dias 14 e 18 de dezembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.