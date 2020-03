Pesquisa aponta que 44,8% dos brasileiros querem o impeachment de Bolsonaro

Revista Fórum - Pesquisa da consultoria Atlas Político divulgada nesta quinta-feira (19) pelo El País revela que 44,8% dos entrevistados apoia a abertura de um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro.

O crescimento pífio da economia em 2019 e o modo desastrado de lidar com a crise causada pela pandemia de coronavírus corroeu a popularidade de Jair Bolsonaro e atualmente 74,1% consideram o governo ruim, péssimo ou regular. Apenas 25,6% classificam a gestão de Bolsonaro como boa ou ótima – índice que estava em 40% em março de 2019.

De acordo com os dados, 64% dos entrevistados reprovam a forma como Bolsonaro gerenciou a chegada da Covid-19. E, se há um mês, 50,5% das pessoas tinham a expectativa de que a situação econômica do país melhoraria, agora, com a divulgação de um PIB fraco no período, 49,7% acreditam que ela vai piorar.

Leia a íntegra na Fórum.