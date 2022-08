Pesquisa CNT/MDA: 18% dos eleitores podem mudar o voto para "garantir ou evitar" segundo turno

Dentre os que admitem a possibilidade de mudança, 23,7% dizem que podem optar pelo voto útil para garantir a vitória de Lula já no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa do instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada nesta terça-feira (30), mostra que além de o ex-presidente Lula (PT) estar na liderança da disputa presidencial, uma parcela do eleitorado reconhece que poderá mudar seu voto para "garantir ou evitar" um segundo turno.

Afirmam que podem trocar o voto 17,9% dos eleitores, ante 77,4% que não mudarão e 4,7% que não sabem ou não responderam.

Dentre os que admitem a possibilidade de mudança, 23,7% dizem que trocariam de candidato para facilitar a vitória de Lula no primeiro turno e 23,2% afirmam que fariam a mudança para dificultar a vitória de Jair Bolsonaro (PL) na primeira etapa do pleito.

A pesquisa ouviu 2002 eleitores entre 25 e 28 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00950/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.