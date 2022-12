Pesquisa Datafolha revela que 52% dos brasileiros preferem trabalho remoto ou híbrido

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro revela que, se pudessem escolher, 24% dos brasileiros optariam por trabalho remoto, feito em casa. Outros 28% preferem o sistema híbrido, trabalhando tanto em casa quanto na empresa.

O regime de trabalho que se consolidou durante a pandemia de Covid 19 foi a escolha de 52% dos brasileiros entrevistados. Porém, há quem prefira o tradicional, totalmente presencial:45%.

As mulheres são a maioria entre os que preferem o home office (28), seguido dos homens (21%). “Também aumenta de acordo com a idade, começando em 15% dos entrevistados na faixa de 16 a 24 anos até chegar a 36% entre aqueles com mais de 60 anos. A adesão entre trabalhadores com ensino fundamental (32%) é o dobro da registrada no grupo com ensino superior (16%)”, destaca a reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

A pesquisa ouviu 2.026 pessoas em todo o Brasil, distribuídas em 126 municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

