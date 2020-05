Pesquisa Fórum aponta queda de 20% em aprovação do governo Bolsonaro na ação contra Coronavírus

No intervalo de um mês, levantamento feito em parceria da Revista Fórum com o Painel Offerwise também mostra queda significativa na avaliação do presidente da República edit

Fórum - A Pesquisa Fórum, realizada em parceria com a Offerwise, revela que a aprovação do governo federal na gestão da pandemia do coronavírus despencou no intervalo de um mês. Em abril, o ótimo e bom do governo era de 46%, neste mês, caiu para 26,1%. Já o número de entrevistados que consideram a atuação do governo de Jair Bolsonaro ruim e péssima teve um salto no período. Em abril eram 19,6%; neste mês, o índice de ruim e péssimo subiu para 38,5%. O percentual de pessoas que considera o governo regular se manteve estável, em abril era de 30,5% e em maio foi de 31,3%.

O levantamento mostra ainda que a avaliação do presidente Jair Bolsonaro na gestão do coronavírus também teve uma sensível queda. Em abril, 38,9% dos entrevistados consideravam a atuação do ex-capitão ótima e boa, já em maio, esse índice caiu para 28,5%. Uma queda de de 10,4%. Enquanto a reprovação, assim como do governo federal, também subiu, de 35,4% em abril para 46,3% em maio. Ou seja, um aumento de 10,9%.

