Pesquisa indica que 79% dizem que há racismo no Brasil e 60% são a favor das cotas

247 - Pesquisa PoderData realizada de 8 a 10 de novembro de 2021 apontou que, para 79% dos brasileiros, existe racismo no Brasil. Ao todo, 39% admitiram ter preconceito contra pessoas negras, e 53% negaram.

De acordo com levantamento, o percentual dos que disseram haver preconceito contra negros no Brasil foi mais alto entre mulheres (83%) do que entre homens (64%).

Os dados também mostraram que 60% dos eleitores brasileiros afirmaram ser favoráveis a cotas para negros nas universidades públicas. Outros 28% são contra e 12% não souberam responder.

Foram entrevistadas 2.500 entrevistas em 412 municípios nos 27 estados brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

