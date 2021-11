Pesquisa: Lula tem mais que o dobro dos votos de Bolsonaro na Paraíba

Lula tem 51,7% das intenções de voto, segundo pesquisa do Datavox/PBAgora. Ciro tem 4,5%, Moro tem 2,4% e Doria, 0,4% edit

Fórum - Uma pesquisa divulgada neste domingo (28) apresenta novos números relacionados às eleições presidenciais de 2002 no estado da Paraíba. Levantamento Datavox/PBAgora mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança disparada da disputa, com 51,7%% das intenções de voto. Em segundo, bem atrás, aparece Jair Bolsonaro, com 21,6%.

A pesquisa estimulada apontou, ainda, os nomes de Ciro Gomes (PDT), com 4,5%; Sergio Moro (Podemos), com 2,4%; Datena, 1,3%; João Doria (PSDB), 0,4%; Luiz Henrique Mandetta (DEM), 0,4%.

O número de indecisos chegou a 9,9%. Os brancos e nulos contabilizaram 7,7%. A pesquisa foi realizada entre os dias 20, 21 e 22 de novembro e tem margem de erro de 2,2% pontos percentuais para mais ou para menos.

