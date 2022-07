Pesquisa mostra que percepção sobre corrupção no Brasil cresceu no governo Bolsonaro

Para 42% dos entrevistados no levantamento 'A cara da democracia', corrupção aumentou durante os anos de Bolsonaro no poder edit

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo a mais recente pesquisa “A cara da democracia”, a parcela de pessoas que consideram ter havido um aumento na corrupção no Brasil nos últimos quatro anos é a maior dentre todas as opções apresentadas: 42% veem o problema maior no período de governo de Jair Bolsonaro.

Praticamente um terço dos entrevistados da pesquisa anual, conduzida no último mês de junho, afirmou que a corrupção no país aumentou muito desde a posse de Bolsonaro: foram 32%, a maior fatia dentre todas as opções apresentadas. Em contraste, 23% disseram enxergar que a corrupção no Brasil “nem aumentou e nem diminuiu”. E, somadas as opções “diminuiu um pouco” e “diminuiu muito”, são 32%.

A pesquisa retrata a percepção dos brasileiros de que no dia a dia do governo Bolsonaro, o tema corrupção se tornou mais presente, desde o início do mandato, marcado pelo escândalo das rachadinhas que envolve seu clã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa “A cara da democracia” foi feita pelo Instituto da Democracia (INCT/IDDC), com 2.538 entrevistas presenciais em 201 cidades no mês de junho. A margem de erro total é de 1,9 ponto percentual a nível nacional, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa reúne as universidades UFMG, Unicamp, UnB e Uerj, com financiamento de CNPq e Fapemig, e está registrada no TSE (BR-08051/2022).



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE