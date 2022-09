Pesquisa Poderdata aponta Lula com 48% dos votos válidos e Bolsonaro, 38%

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (28) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto, com 48% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos). O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tem 38%.

O petista ampliou de sete para dez pontos a diferença sobre o segundo colocado, na comparação com o levantamento anterior. Na última semana, Lula subiu de 46% para 48%, ficando a dois pontos de uma possível vitória no primeiro turno. Bolsonaro, por outro lado, oscilou negativamente um ponto, de 39% para 38%.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%. Ciro caiu dois pontos, e Tebet oscilou um ponto para cima. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% cada, mesmos índices da pesquisa anterior. Os demais candidatos não pontuaram.

A pesquisa foi realizada de 25 a 27 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 4.500 entrevistas em 323 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,5 ponto percentuais. O registro no TSE é BR-01426/2022.

Detalhamento

Lula tem ampla vantagem sobre Bolsonaro:

entre o eleitorado feminino (53% X 34%)

entre os entre jovens de 16 a 24 anos (50% X 35%).

eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos (30% X 55%)

no Nordeste (55% X 32%)

no Sudeste (49% X 38%).

entre os católicos (51% X 33%),

Por sua vez, Bolsonaro está na frente, segundo o PoderData, no Centro-Oeste (49% X 32%). Nas demais regiões, os candidatos aparecem tecnicamente empatados. Na região Sul Bolsonaro tem 45% e Lula, 42%. No Norte, o ex-presidente aparece com 44% e Bolsonaro, 37%. A margem de erro, no entanto, varia em cada região.

Os candidatos aparecem numericamente empatados (43% X 43%) também entre os eleitores homens. Bolsonaro lidera entre aqueles que ganham entre dois e cinco salários (45% X 41%) e é o preferido entre os evangélicos (54% X 34%).

Segundo turno

O PoderData também computou as intenções de votos para um eventual segundo turno. Nesse caso, os votos brancos, nulos e indecisos foram contabilizados. Lula oscilou um ponto para cima em relação à semana passada, atingindo 51%, e Bolsonaro caiu três pontos, chegando a 39%. Brancos e nulos oscilaram um ponto para cima, de 7% para 8%. Os indecisos estão estáveis, em 1%.

Além disso, o PoderData também mediu a rejeição entre os candidatos. Assim, 36% do eleitorado diz que não votariam “de jeito nenhum” em Lula, a menor rejeição deste o início oficial da campanha. Bolsonaro, por outro lado, tem 53% de rejeição, igualando sua pior marca registrada também no início do mês passado.

