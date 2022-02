Pesquisa PoderData: com cenário estável, Lula oscila ao redor de 40% e Bolsonaro, de 30%

Todas as candidaturas tiveram oscilação na margem de erro, exceto Ciro, que subiu de 3% para 7% e empatou com Moro na pesquisa telefônica edit

247 - Pesquisa telefônica do instituto PoderData realizada na 2ª e na 3ª feira desta semana (de 31 de janeiro a 1º de fevereiro), indica um cenário de estabilidade na disputa presidencial. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança isolada, com 41% das intenções de voto contra 30% de Jair Bolsonaro (PL). Os demais candidatos ficaram estacionados em relação à rodada anterior, de 16-28 de janeiro, exceto Ciro Gomes, que saltou de 3% para 7% e empatou com o ex-juiz suspeito Sergio Moro.

Em relação ao levantamento passado, Lula e Bolsonaro tiveram variações na margem de erro: Lula estava com 42% e agora tem 41% e Bolsonaro tinha 28% e agora, 30%.

Desde o lançamento da sua pré-candidatura, Moro aparecia nas pesquisad do PoderData com vantagem sobre Ciro Gomes. Agora, perdeu a frente.

Na sequência, embolados, aparecem João Doria (PSDB), com 2%; André Janones (Avante), também com 2%; e Alessandro Vieira (Cidadania), Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD) com 1% cada um -Pacheco tinha zero nas outras duas rodadas. Luiz Felipe d’Avila (Novo) não chega sequer a 1%.

Lula tem agora 41%, contra 51% da soma dos outros candidatos. Há 15 dias, esses números eram de 42% contra 45% de todos os demais.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, com recursos próprios, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 245 cidades nas 27 unidades da Federação de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. O registro no TSE é BR-09445/2022. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

