Pesquisa PoderData mostra que maioria aprova prisões de participantes de atos golpistas

Já para 31%, as detenções devem ser direcionadas apenas a quem praticou vandalismo edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Para a maioria dos brasileiros, as prisões dos golpistas que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram corretas. É o que aponta a pesquisa PoderData, divulgada nesta sexta-feira 3.

De acordo com o levantamento, 53% afirmaram concordar com as detenções, inclusive aquelas realizadas contra pessoas que, apesar de estarem participando dos atos, não foram flagradas praticando vandalismo de modo direto.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.