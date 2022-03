Pesquisa Quaest: só 18% apoiam o fim das máscaras contra Covid

Apoie o 247

247 - Pesquisa presencial realizada pela Quaest, patrocinada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (16) revela que apenas 18% da população apoiam a liberação do uso das máscaras em todos os lugares. Outros 41% disseram que deveria continuar usando máscaras apenas em locais fechados e 39% apenas em locais abertos.

A pesquisa também avaliou a relação do uso de máscara de acordo com o perfil do eleitorado do ex-presidente Lula e de Bolsonaro.

Apenas 11% dos eleitores de Lula disseram que as máscaras deveriam ser liberadas em todos os lugares. Os que acham que deve manter o uso apenas em locais fechados foram 37%. Os que defendem que a máscara continue sendo usada em todos os locais somam 51%.

Entre os bolsonaristas, 22% acham que deveriam continuar usando máscaras em todos os locais, 45% só em locais fechados e 31% disseram que a máscara deve ser liberada em qualquer ambiente.

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

