Pesquisa XP/Ipespe: Bolsonaro é ótimo ou bom para 38%, e ruim ou péssimo para 35%

247 - Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta terça-feira (15) mostra que 38% dos entrevistados avaliam o governo de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom.

Outros 35% classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Os dois grupos oscilaram positivamente 1 ponto percentual em relação à fotografia de novembro. 25% consideram a gestão regular – 3 pontos percentuais abaixo no mesmo comparativo.

Em relação à pandemia do novo coronavírus, 48% avaliam negativamente a atuação de Bolsonaro durante a crise. 77% disseram acreditar que o Brasil irá enfrentar uma segunda onda da doença, e 48% acreditam que o pior ainda está por vir.

Em relação à administração do país, para 26%, a área em que o governo Bolsonaro se saiu pior foi a saúde, seguida pelo meio ambiente (11%). No sentido oposto, o combate à corrupção é visto por 14% da população como a área em que o governo se saiu melhor, numa queda de 7 pontos em relação à pesquisa anterior.

Sobre as eleições presidenciais de 2022, a pesquisa XP/Ipespe fez uma simulação estimulada sem o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta simulação, Bolsonaro aparece com 29% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (12%), Sérgio Moro (11%), Ciro Gomes (9%) e o apresentador de televisão Luciano Huck (7%).

O candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 5%, 1 ponto percentual a mais que o governador paulista João Doria. O empresário João Amoêdo (3%) aparece logo atrás, seguido pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (2%). Todos eles também estão em situação de empate técnico.

O Ipespe ouviu 1.000 pessoas, por telefone, entre os dias 7 e 9 de dezembro. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

