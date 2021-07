Pesquisadores relatam 'desespero' após apagão do CNPq

Após falha no acesso à plataforma Lattes, pesquisadores estão tendo dificuldades para atender demandas que dependem do funcionamento do sistema edit

247 - Sem conseguir acessar a plataforma Lattes desde o fim de semana em decorrência de uma falha técnica no sistema do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pesquisadores, segundo o UOL, já relatam 'desespero' diante da impossibilidade de cumprir demandas que dependem do funcionamento da plataforma.

O Lattes congrega os dados de todos os personagens da ciência no Brasil e de seus trabalhos ao longo de anos. Presidente da Associação Nacional de Pós-graduandos, Flávia Calé define: "ali estão os dados de pesquisadores da graduação, da pós-graduação, cadastrados em suas linhas de pesquisas, tudo sistematizado. Temos tudo dos cérebros brasileiros. E ele também é uma referência, um currículo dos pesquisadores".

Pesquisadora da área de linguística, Larissa Gomes, que não consegue acessar suas informações no Lattes, diz ter medo de perder a inscrição em uma seleção de mestrado na área de comunicação. "Quando eu abri a plataforma estava dando erro. Descobri pelo Twitter o apagão. Sem o currículo, posso ser eliminada dessa seleção, já que eles pedem o envio da documentação pelos Correios até o dia 30. Estou desesperada, espero que abram exceção".

Pró-reitora de extensão da UnB (Universidade de Brasília), Olgamir Ferreira conta ter desconfiança acerca da possibilidade de perda dos dados contidos na plataforma. "Ainda temos poucas informações [sobre o que houve]. O CNPq encaminhou mensagem tentando tranquilizar a todas as pessoas, mas há muitas informações desencontradas. Caso essas informações sejam perdidas certamente a situação será gravíssima. Em geral, não costumamos fazer backup ou imprimir uma cópia após as atualizações, com isso muitos dados se perderão. É impensável essa situação".

"Como estamos em fase de encaminhar os dados para a avaliação dos programas de pós-graduação, não sei se haverá algum atraso ou outro prejuízo", relata o professor e pesquisador na área de medicina da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Alcides Miranda.

Pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira falou sobre os problemas que serão causados caso a falha no Lattes não seja corrigida logo. "Vamos aguardar e ver quanto tempo esse problema vai demorar para ser resolvido. Dependemos dessas plataformas para submissão, prestação de contas e controle de projetos".

