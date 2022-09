Pesquisas apontam que Mourão, Damares e outros nomes símbolos do bolsonarismo não devem vencer as eleições

Levantamentos apontam que ex- ministros e aliados do governo Jair Bolsonaro que disputam cargos majoritários não devem se eleger em outubro edit

247 - As pesquisas eleitorais apontam que personagens símbolos do bolsonarismo - como o vice-presidente Hamilton Mourão, e os ex-ministros Onix Lorenzoni e Damares Alves - não devem ser eleitos no dia 2 de outubro, aponta um levantamento feito pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

“A lista começa com o vice-presidente Hamilton Mourão, que está em terceiro lugar na eleição para o Senado no Rio Grande do Sul, com 19%. Segundo o Ipec, o petista Olívio Dutra lidera, com 28%, seguido por Ana Amélia, com 25%. O instituto Atlas, no entanto, mostra Mourão empatado na primeira posição com Dutra”, destaca a reportagem.

Ainda segundo o Ipec, Eduardo Leite (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul com 12 pontos de vantagem sobre o ex-ministro Onyx Lorenzoni. O candidato tucano registra 38% das intenções de voto, contra 26% do bolsonarista.

No Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves também não deve ser eleita para o Senado. Ali, a também ex-ministra Flávia Arruda lidera a corrida eleitoral com 31% das intenções de voto, ante 19% de Damares.

O deputado Major Vitor Hugo possui apenas 4% da preferência do eleitorado e não deverá ser eleito para o governo de Goiás. “O estado deve reconduzir Ronaldo Caiado ao cargo. Ele tem 48% da preferência do eleitorado”, ressalta a reportagem.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado também não deverá ser eleito para o Senado por Pernambuco. Segundo o Ipec, Teresa Leitão lidera com 24% e Machado aparece em um bem distante quarto lugar.

“João Roma, que chefiou o Ministério da Cidadania no governo Bolsonaro, também está longe dos líderes na eleição para o governo da Bahia. Roma tem 7% das intenções de voto, bem distante de ACM Neto, com 49%, e de Jerônimo Rodrigues, com 28%. Os números são do Datafolha. Em São Paulo, o ex-ministro Marcos Pontes está longe de alcançar Márcio França na disputa pelo Senado. França apareceu com 32% das intenções de voto no último Datafolha, enquanto o astronauta soma 15%”, finaliza o colunista.

