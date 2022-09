Pesquisas Ipec e Quaest divergem totalmente sobre números de Lula e Bolsonaro em São Paulo e causam espanto

Apoie o 247

Agenda do Poder - As pesquisas Ipec e Quaest divulgadas esta semana sobre a eleição presidencial em São Paulo estão chamando a atenção e causando perplexidade em relação à disparidade de números.

Com intervalo de coleta de intenções de voto praticamente no mesmo período, 3 a 6 de setembro, as pesquisas estimuladas, ambas feitas presencialmente, trazem uma grande vantagem de Lula sobre Bolsonaro, no caso Ipec, com o ex-presidente à frente 16 pontos, tendo Lula crescido 4 pontos e Bolsonaro caído 3, na última coleta, em comparação com o levantamento anterior divulgado em 30 de agosto.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro com 6% (tinha 9% na anterior). Simone Tebet (MDB) está em quarto com 5% (tinha 4%). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (08), o quadro é completamente diferente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto de eleitores de São Paulo. A nova rodada da pesquisa informa que Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos e agora tem 37% no estado contra 36% de Lula, que recuou um ponto dentro da margem de erro.

Candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes tem 9% e Simone Tebet (MDB) marca 6%. Os dois, que representam a chamada terceira via até aqui, estão em empate técnico. Os demais candidatos não passaram de 1%, o que são números bem parecidos com os do Ipec.

O Ipec fez questão de registrar que os números verificados em São Paulo são semelhantes ao do último levantamento nacional do Instituto divulgado no dia 5, segunda-feira, que apontou que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto com 44%, à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%, com 13 pontos de vantagem. Em relação ao levantamento anterior do Ipec, de 29 de agosto, Lula se manteve com o mesmo percentual; Bolsonaro oscilou um ponto para baixo.

Quanto à pesquisa Quaest, em relação aos resultados nacionais, há diferença significativa entre os números, com Lula à frente de Bolsonaro por 10 pontos no Brasil e atrás 2 pontos quanto se refere apenas a São Paulo.

