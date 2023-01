Petição de desagravo a Zanin, agredido por fascista em aeroporto, ultrapassa 500 assinaturas

Apoie o 247

247 - A petição de desagravo (reparação de uma ofensa ou dano moral por meio de retratação ou reparação civil) em relação à agressão contra o advogado Cristiano Zanin por um fascista em um aeroporto na quarta-feira (11), em desdobramentos dos atos antidemocráticos promovidos bolsonaristas desde a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições de outubro, atingiu mais de 500 assinaturas nesta sexta-feira (13).

A petição movida pelo Grupo Prerrogativas menciona que Zanin foi alvo de crime de ódio, difamação e injúria e associa a origem dos insultos à "sua notória, combativa e vitoriosa atividade de advogado".

"É evidente que mencionadas agressões se deram, exclusivamente, em razão do exercício profissional. É de se notar, nesse sentido, que o Dr. Zanin não ocupa cargo e não é um homem público; sua notoriedade, que lamentavelmente provoca a ira de bestas-feras como a autora do vídeo, advém tão somente da advocacia. De sua atuação profissional", afirma o Prerrogativas.

"Ante todo o exposto, sendo patente a ofensa empreendida em razão do exercício profissional, os advogados subscritos representam pela promoção do desagravo público ao Dr. Cristiano Zanin Martins", acrescenta o texto. A petição também pede aos órgãos competentes que garantam a integridade física do advogado.

