Petição para proteger indígenas da Covid têm assinaturas de McCartney, Madonna, Chico Buarque e Gisele Bündchen

O manifesto será lançado neste domingo (3) e é organizado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, denunciando a precária assistência em comunidades indígenas no Brasil e alerta para as consequências de um contágio em massa

247 - Um manifesto em forma de petição será lançado neste domingo (3), organizado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, para que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiros intervenham e evitem um extermínio indígena por conta da pandemia.

O documento já conta com a assinatura de mais de 60 personalidades nacionais e internacionais, incluindo Paul McCartney, Madonna, Chico Buarque, Brad Pitt, Richard Gere, Meryl Streep, Glenn Close, e os cineastas Oliver Stone, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón e Fernando Meirelles.

A lista inclui também o escritor Mario Vargas Llosa, a modelo brasileira Gisele Bündchen, o príncipe Albert de Mônaco e o cientista brasileiro Carlos Nobre.

"A situação é muito grave. Se o coronavírus chegar às comunidades indígenas, será um genocídio, porque elas não têm os mesmos anticorpos que possuímos para as doenças europeias, de brancos. A responsabilidade do Brasil será muito grande se isso ocorrer, e o país será levado às cortes internacionais por não ter tomado posição em relação a populações em perigo, julgado e condenado", disse Sebastião Salgado, em entrevista ao jornal O Globo.

O documento alerta para a precária assistência em comunidades indígenas e para a preocupação com as consequências de um contágio em massa. O MPF já havia ressaltado, ao solicitar medidas imediatas de órgãos públicos, que “viroses respiratórias foram vetores do genocídio indígena em diversos momentos da história do país”.

