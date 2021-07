Petistas repudiam decisão de promotora que minimizou ameaça de morte contra Lula

A promotora Maria Paula Machado de Campos, da comarca de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, reduziu ameaças de morte contra o ex-presidente a “livre manifestação do pensamento” edit

247 - Parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados reagiram com veemência nesta quinta-feira (29) à decisão da promotora Maria Paula Machado de Campos, da comarca de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, que pede o arquivamento da ação impetrada pelos advogados do ex-presidente Lula contra o empresário José Sabatini, que ameaçou de morte o petista.

Na decisão, a promotora classificou a ameaça como “livre manifestação do pensamento”. A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), rebateu: "como pode o Ministério Público defender ódio e violência?".

“Ameaça de morte virou ‘liberdade de expressão’ para uma promotora de Justiça”, declarou o deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

Para o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), o caso é mais um episódio de perseguição do Judiciário contra Lula. “Em manifestação na ação de Lula contra o empresário José Sabatini, que gravou vídeo ameaçando-o com um revólver, a promotora Maria Paula Machado de Campos requereu a rejeição da queixa-crime, afirmando que o acusado agiu por comoção”.

