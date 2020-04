Petra Costa e a metáfora perfeita para Bolsonaro: demitiu Mandetta porque era voltado à vida

Revista Fórum - A cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar 2020 de melhor documentário, por “Democracia em Vertigem”, chamou a atenção, em sua conta do Twitter, nesta sexta-feira (17), para as justificativas do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) para demitir o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

Petra lembra que, segundo palavras do próprio presidente, demitiu Mandetta porque “‘a linha dele… era voltada quase exclusivamente para a questão da vida’ e isso ‘não afinava com a ideia do presidente’”.

A cineasta afirma que a frase “é uma metáfora perfeita desse governo. O presidente, sabemos, é ‘voltado para a questão da morte’”, completa

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.