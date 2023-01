Petrobrás estuda criar diretoria voltada para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia

Apoie o 247

247 - O governo Lula estuda criar uma diretoria ‘verde’ voltada para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia. O objetivo é que a diretoria trabalhe com foco em transição energética. De acordo com reportagem do jornal O Globo, a sugestão partiu do grupo de transição.

A ideia, ainda de acordo com a reportagem, é que a Petrobrás retome o investimento em fontes de energia renovável, área que foi abandonada pela estatal para se dedicar ao pré-sal.

