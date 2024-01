Petrobrás ganha Prêmio de Realizações Distintas da Indústria Global Offshore

Apoie o 247

247 - A Petrobrás recebeu pela 5ª vez o Prêmio de Realizações Distintas da Indústria Global Offshore, "concedido pela implementação de um amplo conjunto de novas tecnologias para a bem-sucedida revitalização do Campo de Marlim e de toda a Bacia de Campos em águas profundas, desbloqueando novos caminhos para o desenvolvimento de ativos maduros em águas profundas, com uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa", segundo site da OTC (Offshore Technology Conference), responsável pela premiação.

O presidente da companhia, Jean Paul Prates, celebrou pelo X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (25): "acabamos de anunciar que #APetrobrasVoltou a receber o prêmio mais importante da indústria mundial de petróleo, gás e energia. De um ano para cá, anunciamos dez recordes históricos de operação e gestão. São resultados históricos, representativos de uma empresa que atende à sua vocação de aproveitar a energia do Brasil e entregar para seus acionistas, sendo o principal a sociedade brasileira, valor econômico alinhado à sustentabilidade ambiental e respeito às pessoas. Muitas pessoas desconhecem nosso trabalho, nossas sedes e projetos tocados de norte a sul do país, por trabalhadores originados de todas as regiões do Brasil. É um esforço da nova administração lembrar às pessoas que existem oportunidades de construir uma vida melhor através de projetos sérios em Vitória, Macapá, Fortaleza, Três Lagoas ou Natal, entre tantos outros cantos do nosso país. Seguiremos trabalhando com o desafio de alcançar recordes maiores e melhores, onde houver uma oportunidade de retribuir ao Brasil a energia que recebemos todos os dias".

continua após o anúncio

Prates também aproveitou a ocasião para rebater uma reportagem da Folha de S. Paulo que falava em um suposto novo escritório da Petrobrás em Natal, Rio Grande do Norte: "ao contrário do que diz a matéria 'Presidente da Petrobras anuncia escritório da estatal em seu reduto político', publicada na coluna Painel SA da Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (24/1), a companhia esclarece que não se trata de novo escritório. A Petrobras está no Rio Grande do Norte há mais de 40 anos. No Edifício Sede no estado (EDIRN) atuam mais de mil trabalhadores, ligados ao segmento de E&P e outras áreas de atuação da companhia. Recentemente foi anunciado um polo da Universidade Petrobras no local. No ano passado, a Petrobras já havia divulgado que o edifício vai abrigar as atividades da companhia voltadas para projetos de energia eólica no mar. A forte presença desta atividade em terra no estado é notória, onde já funcionam diversos projetos e centros de estudos voltados para energia eólica. A iniciativa está totalmente alinhada ao Plano Estratégico da companhia, que prevê investimentos em energias renováveis, incluindo eólica onshore e offshore".

