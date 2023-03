Petrobrás passa a operar o "Tatu", o supercomputador da companhia

Apoie o 247

247 - A Petrobrás investiu R$ 36 milhões na compra de um supercomputador para as atividades de exploração e produção de petróleo, o Tatu. Ele será o primeiro High Performance Computer (HPC) da estatal. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, d'O Globo.

A máquina, que já entrou operação assistida, foi projetada especialmente para rodar soluções baseadas em Inteligência Artificial e seus proponentes prometem aumento do sucesso exploratório e redução de custo nas atividades de exploração e produção.

O que é um supercomputador?

Um supercomputador é um tipo de computador altamente avançado e poderoso projetado para realizar tarefas computacionais extremamente complexas e intensivas em termos de processamento. Esses computadores geralmente consistem de milhares de processadores que trabalham em conjunto para realizar cálculos em uma escala massiva.

Os supercomputadores são usados em uma variedade de áreas, incluindo pesquisa científica, previsão meteorológica, análise de dados, modelagem de sistemas complexos, simulações físicas, químicas e biológicas, entre outros campos que requerem poder computacional intenso.

Devido à sua capacidade de processamento massiva, os supercomputadores são capazes de realizar cálculos em questão de segundos que poderiam levar anos para serem concluídos em um computador convencional. Eles geralmente são usados para resolver problemas que envolvem uma grande quantidade de dados, processamento paralelo, modelagem de sistemas complexos ou cálculos que requerem precisão extrema.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

