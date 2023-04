Petrobras sabia de abusos sexuais há mais de 6 meses, mas só demitiu petroleiro após denúncia

Apoie o 247

247 - “A Petrobras foi comunicada sobre o abuso sexual cometido contra três mulheres no Centro de Pesquisas (Cenpes) na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio, há mais de seis meses, mas só demitiu o funcionário Cristiano Medeiros de Souza acusado pelos assédios depois de uma denúncia do Ministério Público do Rio (MP-RJ)”, informa a jornalista Andrea Sadi em sua coluna no portal G1.

“Uma investigação interna foi aberta pela ouvidoria da empresa depois de denúncias das vítimas, mas foi arquivada, sem punição, sob a alegação de falta de provas”, informa.

De acordo com Sadi, “na segunda-feira (3), a Petrobras criou um grupo de trabalho para rever os procedimentos internos de recebimento e tratamento das denúncias de assédio e importunação sexual contra mulheres. As denúncias de abusos foram reveladas por Ancelmo Gois”.

