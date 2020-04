Petrobras tem 261 trabalhadores infectados pelo novo coronavírus

Segundo a estatal, as medidas que estão sendo tomadas incluem isolamento domiciliar monitorado e triagem médica no pré-embarque em plataformas edit

Sputnik - A Petrobras disse na noite desta quarta-feira (22) que 261 trabalhadores, entre próprios e terceirizados, estão contaminados pela COVID-19.

Segundo informações publicadas pela agência Reuters, a empresa disse que para o setor offshore, considerando a característica especial de confinamento, a companhia adotou medidas preventivas adicionais ainda mais rigorosas.

Até a última sexta-feira (17), a Petrobras havia registrado 160 casos de coronavírus , considerando funcionários próprios e terceirizados.

Segundo a estatal, as medidas que estão sendo tomadas incluem isolamento domiciliar monitorado e triagem médica no pré-embarque em plataformas, suspendendo o embarque de quem apresentar qualquer sintoma durante os sete dias antes do embarque.

Além do teste no pré-embarque, a Petrobras também se compromete a fazer o desembarque imediato de todos os trabalhadores com sintomas respiratórios, diagnosticados pela equipe médica dedicada, ainda que não configurem quadro clínico confirmado de COVID-19 .

