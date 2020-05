Petrobrás tem mais de 800 trabalhadores com Covid-19 e petroleiros denunciam descaso

Rede Brasil Atual - Segundo dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na terça-feira (5), 806 trabalhadores próprios e terceirizados da Petrobras testaram positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Além dos confirmados, havia outros 1.642 casos suspeitos.

Os números representam um salto em relação à semana anterior, quando os registros oficiais apontavam para 510 pessoas contaminadas. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), seis mortes de trabalhadores em decorrência da covid-19 vieram ao conhecimento da entidade, mas a Petrobras não confirmou os óbitos.

“Esses números altos – e que provavelmente estão subnotificados – comprovam o total descaso da diretoria da Petrobrás com seus trabalhadores. Fato que vem sendo sistematicamente denunciado pela FUP e seus sindicatos ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e motivando ações na Justiça do Trabalho contra a empresa que questionam mudanças de turno, fornecimento de máscaras inapropriadas e testagem falha e insuficiente dos trabalhadores”, diz a FUP, em nota publicado no seu site.

A entidade aponta que desde o início da pandemia vem alertando a gestão da companhia para a situação de alta possibilidade de contágio pelo coronavírus na área operacional.

“Sugerimos a implantação imediata de testes nos petroleiros, principalmente nos que trabalham embarcados. Sugerimos a interrupção da produção por um período de 15 dias, dado os estoques altos da Petrobrás, para evitar a disseminação da doença. Sugerimos medidas de controle e higienização nos transportes terrestres e aéreos. Sugerimos que a empresa mantivesse em casa trabalhadores dos grupos de risco. Nada disso foi atendido pela diretoria da Petrobrás”, explica o coordenador geral da FUP, José Maria Rangel.

De acordo com o portal Uol, a Petrobras afirma que vem adotando uma série de medidas preventivas relativas à proteção dos trabalhadores, iniciadas em março. A medição de temperatura e anamnese, realizada por uma equipe de saúde em relação a quem embarcava para as unidades marítimas, foi a principal delas.

