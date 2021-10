Petrobrás: venda de refinarias e política de preços causarão inflação "permanente", alerta Ineep

"A permanência da PPI [política de paridade de importação] impõe riscos e incertezas permanentes sobre todos os elos do abastecimento", avaliou o coordenador técnico do Ineep edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A crise no setor energético brasileiro é, em grande parte, causada pelo desmonte da Petrobrás. Para o coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), Rodrigo Leão, a redução da capacidade de refino, aliada à política de preços atual, traz perspectivas negativas para o mercado consumidor brasileiro.

"A saída da Petrobrás do refino abre incertezas sobre quem realizará, nos próximos anos, investimentos significativos na ampliação do parque de refino nacional. A permanência da PPI [política de paridade de importação] impõe riscos e incertezas permanentes sobre todos os elos do abastecimento", avaliou ele, em entrevista ao site da Associação de Engenheiros da Petrobrás (AEPET).

Segundo Leão, essa combinação deve transformar a inflação de combustíveis e gás em "um problema permanente". Além disso, ele atribuiu o aumento das importações de derivados à decisão da Petrobrás de produzir muito menos que a capacidade permite.

PUBLICIDADE

"Segundo estimativas do Ineep, para o segmento de diesel, por exemplo, a Petrobrás está produzindo 80% da capacidade possível. Com isso, a companhia teria um potencial de fabricar mais 115 mil barris por dia", estimou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE