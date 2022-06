“Petrobras virou a meca dos acionistas minoritários”, diz Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou no programa Giro das Onze, da TV 247, que o governo Bolsonaro busca criar na opinião pública um ambiente de que a culpa do aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos “é pela existência da Petrobrás e não pela incompetência do governo e pela opção em abdicar a ter uma política soberana”.

Para o parlamentar, “a Petrobrás hoje é uma empresa que se tornou a meca dos acionistas minoritários” que decidem a política de preços da estatal. “Em nenhum lugar do mundo isso existe”, disse.

Pimenta também criticou a tentativa do governo de criar uma CPI. “Bolsonaro quer fazer uma CPI que tem como objetivo descobrir quem é que indicou os atuais diretores da Petrobrás que executam essa política que, na opinião dele, é contra o seu governo. Mas foi ele quem indicou. O responsável pela política de preços da Petrobras é ele mesmo. E não precisa fazer uma CPI para isso”, frisou o deputado, destacando que Bolsonaro indicou a maioria dos conselheiros da estatal.

