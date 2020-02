Petroleiros anunciam suspensão provisória da greve para negociar acordo coletivo

Portal Forum - O diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e ocupante do Edise, Tadeu Porto, confirmou que o movimento está cessando temporariamente a greve dos trabalhadores da Petrobras. A decisão atende uma das condições colocadas pelo ministro Ives Gandra para mediar questões do acordo coletivo dos trabalhadores no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Foi uma grande conquista da nossa brigada petroleira. Tá no DNA da nossa organização tanto a negociação quanto a greve e colocamos muito claro para o Ives que o nosso acordo coletivo estava sendo descumprido e que nós precisamos negociar em alguma esfera. O Ives se mostrou aberto para conversar com a gente e por isso vamos suspender a greve provisoriamente”, contou o líder do movimento.