Petroleiros aprovam indicativo de greve contra privatização da Petrobrás

247 - Cerca de 24 mil petroleiros da Petrobrás aprovaram, por unanimidade, indicativo de greve caso o governo Bolsonaro encaminhe ao Congresso Nacional projeto de lei de privatização da estatal. A decisão foi tomada em assembleias concluídas neste final de semana nos 12 sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros (FUP), que também rejeitaram a contraproposta da Petrobrás de acordo coletivo de trabalho (ACT).

Nesta segunda-feira (11) a FUP deve comunicar a decisão da categoria petroleira à direção da Petrobrás, ao Ministério de Minas e Energia (MME) e aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o coordenador-geral da entidade, Deyvid Bacelar, esta pode ser a maior greve do país. “A FUP vem alertando que, se o governo e o Congresso Nacional derem andamento a qualquer proposta de privatização da Petrobrás, o país enfrentará a maior greve da história da Petrobrás”.

Na terça-feira (12), a partir das 13h30, será realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Ato Público em Defesa da Petrobrás e das Empresas Públicas, para debater consequências das privatizações das empresas estatais, principalmente as do setor energético e as altas tarifas de combustíveis, energia elétrica e gás de cozinha.

