Petroleiros desmentem Petrobras, reafirmam surto de Covid-19 e deflagram greve

Revista Fórum - O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), filiado à Federação Única dos Petroleiros (FUP), desmente a Petrobras em relação às razões que levaram os trabalhadores a deflagrarem uma greve por tempo indeterminado, nesta segunda-feira (3). A principal motivação do movimento é defender a vida dos petroleiros expostos à contaminação pelo coronavírus.

De acordo com a entidade, várias plataformas de petróleo estão sofrendo com o surto da doença. Somente em abril, mais de 500 petroleiros foram contaminados nas plataformas, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“É notória a tragédia que existe na Bacia de Campos, por exemplo, que já registrou dezenas de mortes de trabalhadores e trabalhadoras”, revela Tadeu Porto, diretor do Sindipetro-NF e da FUP.

