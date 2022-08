Petroleiros farão checagem de fake news sobre a Petrobrás durante as eleições

Apoie o 247

Brasil de Fato - O preço dos combustíveis no país colocou a Petrobrás no centro do debate eleitoral. E, com o início da campanha, é esperado o aumento da divulgação de informações falsas sobre a empresa para enganar eleitores.

Por conta disso, entidades ligadas aos próprios funcionários da estatal lançaram iniciativas de checagem de fake news sobre a empresa. As informações divulgadas por meio delas contêm dados confiáveis e estarão disponíveis para compartilhamento em redes sociais.

Desde quinta-feira (18), o Observatório Social do Petróleo (OSP), ligado à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), averigua conteúdos que circulam na internet e publicam as checagens na página "Fato ou Fake na Petrobrás". O endereço é www.observatoriopetroleo.com/fake-ou-fato-na-petrobras.

A "Fato ou Fake" é produzida pela equipe do Instituto Latino-Americano de Estudos Políticos e Sociais (Ilaese), que atua em parceria com o OSP. Foram levantadas questões antigas e recentes envolvendo a Petrobrás, sendo muitas delas fake news já amplamente divulgadas.

"Com a proximidade das eleições, perfis oficiais de candidatos bolsonaristas, sua base de apoio e o próprio Bolsonaro vêm reciclando antigas fakes news sobre a empresa. Não podemos permitir que notícias falsas sobre a estatal se propaguem, podendo impactar na formação da opinião pública", disse Gustavo Machado, pesquisador do Ilaese.

A página já conta com dez conteúdos checados. Desmente, por exemplo, notícias falsas sobre a suposta doação de refinarias da estatal à Bolívia. A Petrobrás, na verdade, vendeu refinarias por 112 milhões de dólares.

Já o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (SindipetroNF) lançou, também na quinta-feira, o perfil do James Bod em redes sociais. O James é um bode que, de forma bem humorada, investiga e desmente notícias falsas sobre a Petrobrás que circulem na internet.

O perfil do James Bod é o @bodespiador no Twitter e Instagram. Por lá, é possível sugerir checagem de conteúdo ao personagem.

