PF abre inquérito para apurar ameaças aos diretores da Anvisa

Metrópoles - A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar ameaças aos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Nesta quarta-feira (3/11), o órgão informou que recebeu uma segunda ameaça a servidores e diretores caso vacinas contra Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, para crianças venham a ser aprovadas.

Ainda na quarta, a autarquia federal detalhou que a investida ocorreu em 29 de outubro por meio de um segundo e-mail, desta vez, anônimo. “A ameaça se dá 24h após o primeiro texto de tema semelhante ter sido recebido na agência, embora o autor não seja, aparentemente, o mesmo”, informa a agência, em comunicado.

A Anvisa alertou as presidências da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal (STF), além da Procuradoria-Geral da República (PGR), ministérios da Justiça, da Saúde, Casa Civil, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

