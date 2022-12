PF abre inquérito para investigar ataques de bolsonaristas à sede da corporação

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para investigar o ataque de bolsonaristas ao prédio que sedia a corporação, em Brasília, informa o portal G1.

Há duas semanas, o centro da capital palco de carros e ônibus queimados, depredação de estabelecimentos e também de uma tentativa de invasão da sede da PF como protesto pela prisão do líder indígena José Acácio Tserere Xavante, apoiador de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Armados com pedaços de pau, os manifestantes bolsonaristas tentaram resgatar o líder indígena de dentro da PF. A Polícia Militar (PM) foi chamada e reagiu com bombas de gás e balas de borracha. Houve confronto com os radicais bolsonaristas.

