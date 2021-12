PF ainda espera Bolsonaro definir data para depor sobre vazamento de inquérito de ataque hacker ao TSE

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal ainda aguarda que o Planalto defina uma data para o depoimento que Jair Bolsonaro deverá prestar no âmbito do inquérito que apura o vazamento das investigações sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro utilizou as informações para atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A divulgação dos dados do inquérito aconteceu no dia 4 de agosto, quando Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal sobre o caso. O próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que o ataque, ocorrido em 2018, não representou qualquer risco às eleições. Ele foi intimado para depor sobre o vazamento no início deste mês.

