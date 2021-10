PF ainda não ouviu Jair Renan em inquérito aberto há 7 meses sobre tráfico de influência

Inquérito apura se Jair Renan, filho "04" de Jair Bolsonaro, ganhou um carro elétrico no valor de R$ 90 mil por facilitar que a empresa Thomazini conseguisse uma agenda junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional edit

247 - Passados sete meses da abertura de um inquérito que apura os supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal ainda não tomou o depoimento do jovem. Allan Lucena, ex-parceiro comercial, também não foi ouvido. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

O inquérito apura se Jair Renan ganhou um carro elétrico no valor de R$ 90 mil por facilitar que a empresa Thomazini conseguisse uma agenda junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. De acordo com a defesa de Lucena, o veículo foi devolvido.

A empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, também é alvo da CPI da Covid por ter sido fundada com ajuda do lobista Marconny Faria, apontado como intermediador da Precisa Medicamentos na compra da vacina indiana Covaxin.

