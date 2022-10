PF aponta caso de corrupção em estatal entregue por Bolsonaro ao Centrão

Um gerente da companhia pública no Maranhão foi acusado de ter recebido cerca de R$ 250 mil de empresas investigadas por fraudes a licitações edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal afirmou ter encontrado indícios de corrupção dentro da Codevasf, informou a Folha de S.Paulo . A estatal federal foi entregue por Jair Bolsonaro (PL) ao controle do centrão em troca de apoio político.

A reportagem aponta que um gerente da companhia pública no Maranhão foi acusado de ter recebido cerca de R$ 250 mil de empresas investigadas por fraudes a licitações.

O gerente, alvo da segunda fase da operação Odoacro, deflagrada na quinta-feira, 29, e divulgada na tarde desta terça-feira, 4, pela PF, poderá responder por corrupção passiva e associação criminosa – que, somadas, as penas podem chegar a 15 anos de prisão – se confirmadas as suspeitas.

Foi pedido à Justiça o imediato afastamento do agente público, que não teve seu nome divulgado, da sua função.

A PF apontou que a segunda fase da operação teve a "finalidade de desarticular o núcleo da organização criminosa composto por servidores públicos que auxiliavam nas fraudes licitatórias e no desvio de recursos públicos envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)".

Enquanto na primeira fase da operação, de 20 de julho, os policiais federais apreenderam cerca de R$ 1,3 milhão em dinheiro, além de itens luxuosos, como relógios importados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.