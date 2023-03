PF apreende bens em operação contra lavagem de dinheiro que investiga governador do Acre

Apoie o 247

247 - Policiais federais começaram a cumprir nesta quinta-feira (9) 89 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal em uma operação que tem o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), entre os alvos. Investigadores apuram corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do governo do Acre.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou os mandados, determinou o bloqueio de R$ 120 milhões em bens dos investigados, incluindo valores em contas bancárias, casas, aeronaves e apartamentos de luxo. De acordo com a PF, o cumprimento dos mandados envolve mais de 300 policiais federais nesta quinta.

Pelas determinações do Judiciário, o governador não poderá fazer contato com outros alvos da investigação, foi proibido de deixar o Brasil e terá de entregar o passaporte à Justiça.

O pai de Gladson, Eladio Cameli, e um irmão do governador, Gledson Cameli, também são investigados na operação.

Em nota, o governo do Acre afirmou que a operação desta quinta é uma "continuidade dos procedimentos policiais anteriores" e que o "governo do Estado, sempre atuando com transparência e retidão, mais uma vez se coloca à disposição das autoridades".

Também em nota, os advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Telson Ferreira disseram que ficaram surpresos com a operação.

"Trata-se de uma investigação baseada em uma pescaria probatória e uma devassa financeira ilegal, que atacou a família do governador como forma de driblar o foro adequado", disse.

