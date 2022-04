PF avança em investigação sobre Otávio Fakhoury por crime de homofobia contra Contarato

O empresário e presidente do diretório do PTB em São Paulo prestou depoimento em 23 de março edit

247 - A Polícia Federal investiga desde fevereiro o possível cometimento de crime de homofobia cometido por parte do empresário Otávio Fakhoury, presidente do diretório do PTB em São Paulo, contra o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

O inquérito, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, "teve avanços recentes".

Em 23 de março, Fakhoury foi ouvido pela PF em um depoimento por videoconferência. "Ele foi acusado por Contarato, na CPI da Covid, em setembro, de ter utilizado as redes sociais para discriminar o parlamentar por sua orientação sexual. Fakhoury, que no dia da denúncia estava depondo ao colegiado, havia ironizado anteriormente, numa publicação online, um erro de ortografia de Contarato ('estado fragancial' em vez de 'flagrancial'): 'O delegado (Contarato), homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário... Quem seria o 'perfumado' que lhe cativou?'", lembra Lauro Jardim.

Fakhoury confessou a autoria da postagem, mas alegou que teria se referido exclusivamente à falha na escrita de Contarato, e não ao fato de o petista ser homossexual.

