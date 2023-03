PF colhe primeiro depoimento no caso das joias da família Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) ouviu nesta segunda-feira (7) o primeiro envolvido no caso das joias da Presidência apreendidas pela Receita Federal em 2021. O depoimento é de um membro da comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Fontes da PF deram a informação à CNN Brasil. Os detalhes do depoimento estão em sigilo.

Jair Bolsonaro (PL) admitiu ter ficado com um dos dois pacotes de joias. Ele recebeu itens avaliados em cerca de R$ 400 mil. O outro pacote, que teria como destino Michelle Bolsonaro, guardava joias estimadas em cerca de R$ 16,5 milhões.

O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque enviou uma carta ao príncipe da Arábia Saudita, Abudulaziz bin Salman Al Saud, afirmando que as joias avaliadas em ,mais de R$ 16 milhões haviam sido incorporadas ao acervo brasileiro, mas não disse que elas haviam sido retidas pela Receita Federal.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. As investigações da PF e o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confirmaram que uma parte das joias foi para o acervo pessoal do ex-ocupante do Planalto.

O ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes usou aplicativo, áudios, telefonemas e emails para pressionar servidores a liberar joias dos Bolsonaro.

