PF combate garimpos ilegais próximos a torres de transmissão da Usina de Belo Monte

247 - A Polícia Federal (PF) cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (10), em garimpos ilegais de manganês, nas vilas União e Capistrano de Abreu, em Marabá, no Pará.

De acodo com a PF, foram inutilizadas 14 pás carregadeiras, dois caminhões e vários britadores na região. Oito caminhões foram apreendidos; cinco foram levados à Delegacia de Marabá e três ficaram com fiéis depositários (quando a Justiça confia um bem a alguém durante um processo), pela impossibilidade de também levar ou destruir.

A explicação para a inutilização de parte dos materiais se dá pela impossibilidade de transportá-los por questões logísticas, devido ao peso e tamanho. Assim, como não podem ser movidos, os materiais são inutilizados a fim de que não sejam reutilizados por garimpeiros.

A extração mineral ilegal na região ameaça o funcionamento das linhas de transmissão de energia, podendo derrubar as torres que levam a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte para outros estados do país. Cerca de 70 milhões de brasileiros são abastecidos com a energia de Belo Monte.

A PF também informa que os garimpeiros poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros.

